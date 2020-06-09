Карякин заявил, что не поддавался в шахматном матче с космонавтом Иванишиным

ТАСС, 9 июня. Российский шахматист Сергей Карякин назвал закономерной ничью в партии с членом экипажа Международной космической станции (МКС) Анатолием Иванишиным. Об этом он рассказал во время прямого включения после завершения матча.

"Давно так не волновался, когда ты играешь с космосом, не знаешь, что ожидать, - сказал Карякин. - Партия была интересная, но достаточно корректная. Закономерная ничья, человеческий мозг хорошо функционирует. Я не поддавался в игре: была интересная борьба, острый вариант, соперники неплохо готовы, хорошо играли".

Матч был приурочен к юбилею партии "Космос - Земля", прошедшей 50 лет назад. "Мелькала фраза, что космос сближает, шахматы сближают людей из разных профессий и миров. Думал, как сыграть, страшно переживал. Мне было очень интересно и любопытно", - отметил Карякин.

Шахматист рассказал, как поддерживал форму в режиме самоизоляции. "Последние несколько месяцев играю в интернете, продолжу это делать, - отметил он. - Что касается настоящих соревнований, это зависит не от меня. Надеюсь, в скором времени вернусь к шахматным баталиям".