Матчи первого тура РПЛ после паузы будут посвящены врачам, борющимся с коронавирусом

"Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ стало сигналом к тому, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтеров. Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд", - отметил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, - правильная и очень важная инициатива, именно благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы сейчас постепенно возвращаемся к привычной жизни. В разгар эпидемии многие люди, представители бизнеса, организации объединились и оказывали медицинским учреждениям адресную помощь: кто-то закупал технику, кто-то - средства индивидуальной защиты, мы доставляли обеды и ужины больнице в Коммунарке и Челюстно-лицевому госпиталю. В ответ мы получили искренние слова благодарности от главных врачей этих больниц Дениса Проценко и Виктора Бельченко, теперь мы хотим сказать всем медработникам спасибо. Врачи, медсестры, работники скорой помощи - настоящие герои, которые спасли множество жизней, рискуя своей, все клубы с удовольствием присоединятся к акции и посвятят 23-й тур медицинским работникам", - заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России со зрителями. На первом этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов".