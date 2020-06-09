Повестка конференции была утверждена правлением СБР в пятницу. Заседание пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Региональные федерации должны были получить уведомление о созыве конференции за 30 дней до ее проведения.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) уведомил региональные федерации о созыве внеочередной конференции, на которой должны состояться выборы главы организации. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Решение о созыве конференции было принято большинством членов правления в апреле, основной причиной стало возникшее у них разногласие с президентом организации Владимиром Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

Досрочные выборы нового президента СБР могут не состояться, если на конференции 11 июля более трети делегатов проголосует против прекращения полномочий Драчева. Еще одним условием легитимности решений является наличие кворума. Для этого на конференцию должна приехать как минимум половина из более чем 50 делегатов.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран президентом СБР на четырехлетний срок в мае 2018 года. Кандидаты на участие в выборах еще не зарегистрированы, однако о возможном выдвижении на пост президента ранее заявил трехкратный чемпиона мира, член правления Виктор Майгуров.