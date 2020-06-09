Дюков: аудитория в VIP-ложах на матчах РПЛ не увеличит эпидемиологической нагрузки

На данный момент обсуждается вариант, при котором владельцы абонементов в VIP-ложи будут выведены за пределы 10-процентной квоты для болельщиков.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Присутствие болельщиков в VIP-ложах на стадионах команд Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не увеличит эпидемиологической нагрузки. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Ситуация находится в динамике. Ближе к матчам региональные Роспотребнадзоры будут принимать решения о проведении матчей со зрителями, - отметил Дюков. - Что касается VIP-лож, мы вышли с этой инициативой и считаем ее важной. По нашей оценке, эти ложи могут взять на себя до 2% от 10% заполняемости стадионов".

"Аудитория, находящаяся в ложах, не увеличит эпидемиологическую нагрузку - они не будут пересекаться с болельщиками, потому что у них есть отдельные входы в ложи. Мы надеемся, что эта инициатива будет поддержана Роспотребнадзором", - добавил глава РФС.

Приостановленный из-за пандемии коронавируса розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня. До паузы в чемпионате России были сыграны 22 тура из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении турнира при пустых трибунах, а 28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.