РФС попросит УЕФА расширить трансферное окно

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) попросит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расширить даты трансферной кампании. Об этом журналистам во вторник сообщил президент РФС Александр Дюков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня.

"Трансферное окно откроется в конце июля. Мы будем ходатайствовать в УЕФА о том, чтобы оно длилось не 8 недель, а 12", - сообщил Дюков.

Период трансферов начнется 26 июля и завершится 19 сентября.