{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС попросит УЕФА расширить трансферное окно

Период трансферов начнется 26 июля и завершится 19 сентября
Глава РФС Александр Дюков Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) попросит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расширить даты трансферной кампании. Об этом журналистам во вторник сообщил президент РФС Александр Дюков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня.

"Трансферное окно откроется в конце июля. Мы будем ходатайствовать в УЕФА о том, чтобы оно длилось не 8 недель, а 12", - сообщил Дюков.

Период трансферов начнется 26 июля и завершится 19 сентября.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
РФС 10 июня проведет совещание с Минспортом, Роспотребнадзором и МВД по проведению игр РПЛ
Первый матч лиги после длительного перерыва состоится 19 июня
Читать полностью