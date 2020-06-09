Исполком РФС не обсуждал вопрос о переезде "Тамбова" в Нижний Новгород

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) не обсуждал в ходе заседания вариант переезда "Тамбова" на постоянной основе в Нижний Новгород. Об этом сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что клуб рассматривает возможность переезда в Нижний Новогород и обсуждал этот вопрос с РФС.

"Данный вопрос на исполкоме не обсуждался, на данный момент мы не видим оснований для обсуждения данного вопроса. Мы получили обращения от этих клубов, вопрос сложный, при всех аргументах "за" есть аргументы "против": первый - это болельщики "Тамбова", второй - мы не можем согласиться с вариантом, при котором будет нарушаться спортивный принцип. Мы запросили дополнительную информацию, на ее основании мной будет принято решение", - заявил Дюков.

Также глава РФС отметил, что данный вопрос обсуждался с губернатором Нижегородской области. "Я разговаривал с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Он подтвердил, что идея имеет право на существование", - добавил Дюков.

В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 "Тамбов" проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, - "Мордовии-Арене" в Саранске и стадионе "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.