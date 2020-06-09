Боксер Пакьяо опроверг сообщения о намерении баллотироваться на пост президента Филиппин

Ранее бывший промоутер боксера Боб Арум заявил, что Пакьяо рассказал ему о желании баллотироваться на пост президента в 2022 году. 41-летний боксер также пожелал, чтобы промоутер присутствовал на его инаугурации после победы.

ТАСС, 9 июня. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо опроверг информацию о намерении принять участие в выборах на пост президента Филиппин. Комментарий боксера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал BoxingScene.

Чемпион мира по боксу Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин в 2022 году

"Последний раз в ходе видеоконференции мы говорили о возможных боях, но ни разу не затрагивали политику. Сейчас не время для политики: в стране столько проблем, для решения которых нам нужно объединиться. Многие из наших граждан потеряли работу, особенно за рубежом", - заявил Пакьяо.

С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте. В 2016 году Пакьяо стал членом Сената Филиппин, получив 16 млн голосов. Срок его полномочий в Сенате истекает в 2022 году.

В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявил о завершении карьеры, но после избрания в Сенат вернулся в спорт. Он победил по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). С тех пор филиппинец провел еще четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение, а также завоевав титул WBA и дважды его защитив.

Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.