Один из футбольных арбитров в Испании заражен коронавирусом

ТАСС, 9 июня. Тестирование на наличие коронавируса среди арбитров первого и второго дивизионов чемпионата Испании по футболу дало один положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Тестирование прошли все судьи и помощники арбитров, которые будут принимать участие в матчах двух главных футбольных дивизионов страны после паузы, вызванной пандемией. Инфицированный коронавирусом арбитр был помещен на двухнедельный карантин. Все судьи в ближайшие дни пройдут повторные тестирования на наличие заболевания и в случае двух отрицательных тестов получат право на участие в матчах.
Сезон в высшем дивизионе возобновится 11 июня, в первом матче после паузы встретятся "Севилья" и "Бетис". Турнир во втором дивизионе продолжится 10 июня доигровкой матча между "Райо Вальекано" и "Альбасете", который был прерван из-за оскорблений фанатами хозяев украинского форварда гостей Романа Зозули. Встреча проходила 15 декабря, команды доиграли до перерыва при счете 0:0, после этого футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле на вторую половину встречи.
"Барселона" возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона, набрав 58 очков после 27 игр. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков после 27 игр), на третьем - "Севилья" (47 очков после 27 матчей).