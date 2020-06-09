Сборная России по бобслею планирует начать подготовку к сезону 10 июля в "Парамонове"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по бобслею намерены начать централизованную подготовку к сезону 10 июля в учебно-тренировочном центре (УТЦ) "Парамоново", который расположен на севере Подмосковья. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Павел Щегловский.

"Первый подготовительный сбор команды должен пройти в "Парамонове" с 10 по 27 июля, - отметил Щегловский. - В конце июня спортсменам необходимо будет пройти углубленное медицинское обследование".

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в феврале 2021 года в американском Лейк-Плэсиде (США, штат Нью-Йорк).