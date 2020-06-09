ХК "Авангард" ведет переговоры с президентом Сушинским о новом контракте

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" находится в стадии переговоров с президентом клуба Максимом Сушинским о продлении контракта, который истек 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Контракт с Сушинским закончился 30 апреля, на данный момент стороны находятся в стадии согласования нового договора, который еще не подписан", - говорится в сообщении.

Сотрудники силовых структур проводят обыски по 30 адресам в Санкт-Петербурге по уголовному делу об обналичивании. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является Сушинский.

"Мы работаем "в белую", все договора, контрагенты проверяются службой безопасности, документы в порядке. Мы давно торгуем со всеми юрлицами, такие проверки бывают часто, они не такие громкие, - сказал Сушинский ТАСС. - Всегда запрашивали документы, в этот раз их также просили, мы предоставили. Видимо, решили, что мало их предоставили".

"У меня белый бизнес, мы продаем машины и занимаемся сервисом. Думаю, глупо в своем хорошем бизнесе заниматься такими делами. Я не под подозрением, мне никто не звонил, никто ничего не предъявлял. Может, повестка приходила, но я живу сейчас в Москве", - добавил он.