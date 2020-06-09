Трансляцию шахматного матча "Космос - Земля" посмотрели более 800 тыс. зрителей

ТАСС, 9 июня. Трансляция шахматной партии между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и членом экипажа Международной космической станции (МКС) космонавтом Анатолием Иванишиным собрала в социальной сети "ВКонтакте" более 800 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Встреча прошла во вторник и длилась чуть более 15 минут. Карякин и Иванишин сыграли вничью, также в мероприятии принимал участие член экипажа МКС россиянин Иван Вагнер. Матч прошел при поддержке московского Музея космонавтики, Роскосмоса и ФШР.

Мероприятие было приурочено к 50-летию первого матча "Космос - Земля", который был сыгран 9 июня 1970 года с участием космонавтов экипажа корабля "Союз-9" Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на околоземной орбите, а также Виктора Горбатко, Валерия Быковского и Николая Каманина - на Земле. Он длился порядка шести часов и завершился вничью.