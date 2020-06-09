Бельянинов возглавил попечительский совет Федерации водного поло России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов избран главой попечительского совета Федерации водного поло России (ФВПР). Об этом ТАСС сообщил президент федерации Алексей Власенко.

Решение было принято во вторник на заседании президиума федерации.

"Это поможет обеспечить финансированием сборные команды, которые готовятся к Олимпийским играм, - сказал Власенко. - Думаю, сейчас у водного поло в России начнется новая жизнь".

Женская сборная России уже завоевала путевку на Игры в Токио, которые пройдут летом следующего года. Мужская команда примет участие в квалификационном турнире.