Жуков: партия Карякин - Иванишин хорошо скажется на популяризации шахмат

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Шахматная партия между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и членом экипажа Международной космической станции (МКС) космонавтом Анатолием Иванишиным хорошо скажется на популяризации этого вида спорта. Такое мнение высказал ТАСС первый вице-спикер Госдумы, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Александр Жуков.

Встреча прошла во вторник и длилась чуть более 15 минут. Карякин и Иванишин сыграли вничью, также в мероприятии принимал участие член экипажа МКС россиянин Иван Вагнер. Трансляцию матча в социальной сети "ВКонтакте" посмотрели более 800 тыс. зрителей.

"Конечно, болельщикам Карякина из-за ничьей расстраиваться не стоит - это товарищеский матч, а не чемпионат мира. Здесь дело не в победе или проигрыше, а в популяризации шахмат, и с этой точки зрения это хорошее, интересное дело. Шахматы в космосе - это символично, а уж когда играют такие знаменитые шахматисты и космонавты - тем более", - сказал Жуков.

Матч прошел при поддержке московского Музея космонавтики, Роскосмоса и ФШР. Мероприятие было приурочено к 50-летию первого матча "Космос - Земля", который был сыгран 9 июня 1970 года с участием космонавтов экипажа корабля "Союз-9" Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на околоземной орбите, а также Виктора Горбатко, Валерия Быковского и Николая Каманина - на Земле. Он длился порядка шести часов и завершился вничью.