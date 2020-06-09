ФК "Тамбов" вернется к идее переезда, если не сможет пройти лицензирование

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" вернется к идее переезда в Нижний Новгород на постоянной основе, если не сможет пройти лицензирование для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

5 июня Худяков рассказал ТАСС о том, что руководство клуба обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) вопрос о переезде команды в Нижний Новгород на постоянной основе. В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 "Тамбов" проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира, - "Мордовия-Арене" в Саранске и стадионе "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ. Во вторник президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком организации не обсуждал в ходе заседания вариант переезда "Тамбова".

"Это было одно из предложений, мы обратились [в РФС], но на данный момент мы прикладываем все усилия, чтобы получить лицензию для ФК "Тамбов", чтобы играть в следующем сезоне в Тамбове, - сказал Худяков. - Если мы будем понимать, что при лицензировании у нас будут проблемы со стадионом, тогда мы переедем. На данный момент все усилия направлены на то, чтобы играть в Тамбове".

В настоящее время ведется работа по реконструкции северной трибуны стадиона "Спартак" с целью увеличения ее вместимости. "Сейчас мы этим занимаемся, подключился губернатор и все наши власти. Думаю, что до конца недели будет точное понимание, получится ли завершить реконструкцию трибун. 16 июня у нас лицензирование, если мы его не пройдем, будем думать", - добавил спортивный директор "Тамбова".

"У нас есть план "А", о плане "Б" я даже думать не хочу. Пока мы думаем о том, чтобы получить лицензию и ФК "Тамбов" играл дома", - резюмировал собеседник агентства.

Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ возобновится 19 июня. На момент паузы команды провели по 22 матча из 30 запланированных. Перед рестартом чемпионата России "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В 23-м туре команда 21 июня на выезде сыграет с "Уфой".