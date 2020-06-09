Государственный совет Франции оставил в силе решение о досрочном завершении чемпионата

Чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее федерация футбола страны объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен "Пари Сен-Жермен".

ТАСС, 9 июня. Государственный совет Франции принял решение отклонить апелляцию футбольных клубов "Лион", "Амьен" и "Тулуза" о досрочном завершении чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Государственный совет, являющийся последней, высшей инстанцией, имеющей право проводить слушания по действиям ограничительного характера других государственных органов страны, принял во внимание позицию лиги по опасности возобновления чемпионата и законности этого решения, а также рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по завершению национальных чемпионатов до 3 августа и вынес заключение оставить в силе досрочное завершение двух высших лиг Франции.

Решение лиги о понижении в классе "Амьена" и "Тулузы" может быть пересмотрено. Профессиональная футбольная лига Франции должна до 30 июня вместе с федерацией разработать формат чемпионата следующего сезона с учетом рекомендаций Госсовета.

По итогам чемпионата клубы были распределены в таблице согласно среднему количеству набранных очков за матч. "Лион" впервые с 1997 года не попал в еврокубки, "Амьен" и "Тулуза" должны были покинуть элитный дивизион.