Мэр Мадрида заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов по футболу

ТАСС, 9 июня. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов текущего сезона. Комментарий мэра приводит "Газета.Ru" со ссылкой на сайт журналиста Альфредо Педуллы.

"Я знаю, что есть разговоры по этому поводу, и могу сказать, что Мадрид готов принять финал, есть вся необходимая инфраструктура для приема такого важного события, - сказал мэр. - Проведение финала Лиги чемпионов было бы хорошим знаком того, что Мадрид не сдается и возвращается к нормальной жизни".

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что фаворитами в проведении финального матча являются Лиссабон и германский Франкфурт. В случае проведения финала в Мадриде, город станет первым в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, который принял два финала турнира подряд. В 2019 году финальный матч турнира прошел на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились четыре четвертьфиналиста (французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и германский "Лейпциг"), еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи: "Лион" (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" (Италия), "Наполи" (Италия) сыграл вничью со счетом 1:1 с "Барселоной" (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), "Челси" (Англия) - "Баварии" (Германия) со счетом 0:3.

29 мая телеканал Sky Sport Italia сообщил, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения сезона Лиги чемпионов в формате "Финала четырех". Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там был запланирован финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, ожидается, что УЕФА откажется от проведения мини-турнира в Стамбуле.

Решение о месте и формате проведения мини-турнира должно быть принято на заседании исполкома УЕФА 17 июня. АP сообщало, что в стране, которая получит право проведения финала Лиги чемпионов, также пройдут матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий. Портал Sport1 отмечал, что мини-турнир пройдет в течение 10 дней и будет организован в период с 8 по 29 августа. В числе претендентов на проведение мини-турнира в СМИ также называлась Россия.