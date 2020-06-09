РФС утвердил сроки начала и завершения сезона-2020/21

ТАСС, 9 июня. Российский футбольный союз (РФС) принял решение по срокам проведения сезона-2020/21 для всех профессиональных турниров под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Следующий футбольный сезон в России пройдет с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года. Отмечается, что текущий сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, должен быть завершен не позднее 31 июля этого года.

Чемпионат Европы по футболу, в котором примет участие сборная России, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня. Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял, что клубы РПЛ высказали предложение начать следующий сезон высшей российской лиги не 2-3 августа, как было запланировано, а на неделю позже.