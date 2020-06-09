Матыцин и Шишкарев обсудили заявку России на получение wild card на ЧМ-2021 по гандболу

ТАСС, 9 июня. Министр спорта России Олег Матыцин и президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев обсудили заявку России на получение специального приглашения (wild card) для участия сборной в финальной части чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Ранее на заседании исполкома Европейской федерации гандбола было принято решение об отмене несыгранных матчей отборочного турнира чемпионата мира. В результате этого сборная России не смогла отобраться на турнир. Мировое первенство пройдет в Египте с 14 по 31 января 2021 года. Отмечается, что Матыцин обещал официально поддержать заявку.

"У министра спорта и лидера международного гандбола давние крепкие профессиональные отношения, - сказал Шишкарев. - Кстати, также Олег Васильевич много работал и с членом исполкома ФГР, ректором Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олегом Шалаевым. Мир тесен, контакты хорошо налажены. Конечно же, министр крайне заинтересован в том, чтобы мужская сборная России не пропустила чемпионат мира".

Также Матыцин и Шишкарев обсудили тему взаимодействия Минспорта и ФГР. "В частности, планируется, что гандбол станет основным игровым видом в новой концепции всероссийских студенческих соревнований, - говорится в сообщении. - А рабочая группа с участием представителей министерства и ведущих федераций займется вопросом изменения отношения к профессиональному спорту. Цель - построение вертикали, позволяющей поддерживать развитие за счет коммерческих доходов спорта высших достижений".