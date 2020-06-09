Член команды Нурмагомедова Уланбеков дебютирует в UFC 15 июля на "Бойцовском острове"

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Член команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Тагир Уланбеков дебютирует в организации 15 июля. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Тагир будет драться 15 июля", - сказал Магомедов, уточнив, что соперник будет определен позднее.

Уланбеков подписал контракт с UFC в конце мая.

Во вторник организация объявила о том, что четыре турнира в июле пройдут на так называемом "Бойцовском острове", который находится в Абу-Даби. Соревнования пройдут 11, 15, 18 и 25 июля.