Абдельазиз: Абдулманап Нурмагомедов прогрессирует, он будет в порядке

ТАСС, 10 июня. Состояние здоровья тренера и отца обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова начинает улучшаться. Об этом заявил менеджер россиянина Али Абдельазиз, чей комментарий приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.

"Хабиб очень силен, его семья очень сильна, его отец тоже очень силен. Он открыл глаза, немного реагирует на происходящее вокруг - хороший знак. Бог контролирует ситуацию, мы верим, что с ним все будет в порядке, однако это полностью зависит от его здоровья. Он прогрессирует, чему все очень рады", - сказал Абдельазиз.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова также добавил, что ситуация с отцом не сломила российского бойца. "Я думаю, что это мотивировало его еще больше, он тренируется каждый день по два раза. Хабиб настоящий мастер смешанных единоборств, то же самое можно сказать о [Джастине] Гэтжи. Они оба отличные парни, которые хотят драться, это бой мечты", - добавил менеджер.

Руководство UFC планирует провести поединок между Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи 19 сентября. Титульный бой должен пройти на турнире UFC 253. Ранее глава организации Дэйна Уайт заявлял о возможности проведения поединка в сентябре. Место турнира пока не определено.