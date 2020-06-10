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Сборные по хоккею

Боумэн уверен, что Ларионов покажет хороший результат в молодежной сборной России

Известный тренер назвал Ларионова специалистом, который умеет мотивировать
Скотти Боумэн AP Photo/M. Spencer Green
Описание
Скотти Боумэн
© AP Photo/M. Spencer Green

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Скотти Боумэн выразил уверенность, что наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов покажет отличный результат. Об этом он рассказал ТАСС.

Ларионов входил в тренерский штаб команды на последнем чемпионате мира в Чехии. Он был назначен главным тренером молодежной сборной 5 июня.

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"У Игоря [Ларионова] очень высокий хоккейный IQ, он родился в 60-х годах, но ведет себя современно, хоккей - вся его жизнь. Я всегда говорил, что он будет отличным тренером, знал это, когда Ларионов закончил играть. Ему нужно было время, Игорь отлично знает и понимает хоккей. Он играл с великими хоккеистами и работал с отличными тренерами", - сказал Боумэн.

"Сейчас сложно давать прогнозы по поводу результата, все зависит от состава команды, какие игроки приедут. Однако я уверен, что он проделает отличную работу. У него есть талант и понимание, как надо играть. Ларионов очень умный человек и умеет мотивировать", - добавил бывший тренер.

Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира. В составе "Детройта", который возглавлял Боумэн, он трижды выиграл Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002).

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