Законопроект о продаже пива на аренах будет в ближайшее время рассмотрен во втором чтении

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Законопроект о возвращении продажи пива на стадионы будет в ближайшее время рассмотрен во втором чтении. Об этом в интервью ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, соавтор законопроекта Дмитрий Свищев.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. 10 января Свищев уточнил, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.

"Он прошел первое чтение, потом мы внесли поправки, - сказал Свищев. - Сейчас Минфин и правительство подготовят свои поправки, в ближайшее время мы увидим новую версию этого закона. Основная поправка ко второму чтению - положение о возможности продажи пива не только на футбольных стадионах. Необходимо сделать дозированное и нормальное потребление под контролем владельцев стадионов".

"К тому же мы предлагаем продавать на спортивных аренах пиво крепостью не выше 5%, то есть уменьшили градусность. Люди на стадион не ходят, чтобы напиться. В целом для развития спортивной индустрии необходимо перестраиваться, изменять законы, чтобы спорт мог зарабатывать и привлекать инвестиции - негосударственные инвестиции", - добавил парламентарий.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/8687081.