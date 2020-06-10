Керлингист Крушельницкий возобновит карьеру после четырехлетней дисквалификации за допинг

"Я с Сашей и его женой регулярно контактирую, человек до сих пор не перегорел, мечтает вернуться в большой спорт, - сказал Свищев. - Я в него верю, верю в то, что он вернется. Он целеустремленный боец, который хочет всем доказать, что никакого отношения к тому неприятному инциденту он не имел. Считаю, что это либо диверсия против него, либо разгильдяйство, я склоняюсь к первому варианту".

"Он взрослый, самодостаточный и умный парень, у него был сильный тренерский штаб, - продолжил Свищев. - Все были проинструктированы, и я лично предупреждал всех, что могут быть провокации, предупреждение не сработало. После всех экспертных заключений стало очевидно, что это произошло или в период предолимпийского сбора в Японии или уже на Олимпиаде, круг достаточно узок. К сожалению, расследование зашло в тупик, уголовное дело нам не удалось возбудить, все запросы наших официальных органов и нашего Олимпийского комитета в МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС) и оргкомитет Игр в Пхёнчхане не увенчались успехом".

Свищев заявил, что Крушельницкий намерен через год возобновить тренировочный процесс, через год-полтора - участие в соревнованиях. "Александр готовится через год возобновить тренировки, законодательство это позволяет. Через год-полтора он планирует возобновить и выступления на соревнованиях", - добавил собеседник агентства.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар, был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

Позднее спортсмен отказался подавать апелляцию на дисквалификацию.