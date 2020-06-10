Роджер Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году

ТАСС, 10 июня. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не будет выступать на турнирах в 2020 году. Об этом говорится в заявлении спортсмена в Twitter.

"Несколько недель назад мне пришлось сделать дополнительную небольшую артроскопическую операцию на правом колене, - написал Федерер. - Я планирую восстанавливаться до готовности играть на все 100% на высоком уровне. Я с нетерпением жду момента, когда вернусь на корт в начале сезона в 2021 году".

Сезон-2020 был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На данный момент известно, что соревнования могут возобновиться не раньше 1 августа.