Роджер Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году

ТАСС, 10 июня. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не будет выступать на турнирах в 2020 году. Об этом говорится в заявлении спортсмена в Twitter.
"Несколько недель назад мне пришлось сделать дополнительную небольшую артроскопическую операцию на правом колене, - написал Федерер. - Я планирую восстанавливаться до готовности играть на все 100% на высоком уровне. Я с нетерпением жду момента, когда вернусь на корт в начале сезона в 2021 году".
Сезон-2020 был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На данный момент известно, что соревнования могут возобновиться не раньше 1 августа.
В 2020 году состоялся один турнир серии Большого шлема, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии (Федерер уступил в полуфинале будущему победителю сербу Новаку Джоковичу). Открытый чемпионат Франции, который был запланирован на 24 мая - 7 июня, перенесен на осень (20 сентября - 4 октября), организаторы Уимблдона впервые отказались проводить турнир в мирное время, ранее он отменялся только в периоды мировых войн (1915-1918, 1940-1945). Вопрос проведения Открытого чемпионата США (28 августа - 13 сентября) на данный момент остается открытым, однако лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Джокович назвал экстремальными предлагаемые условия проведения турнира.
Федерер является рекордсменом по числу побед в одиночном разряде на Уимблдоне (8) и титулов на турнирах серии Большого шлема также в одиночном разряде (20). Швейцарец шесть раз побеждал на Итоговом турнире ATP. В общей сложности он выиграл 103 титула в одиночном разряде. На его счету золотая и серебряная награды Олимпийских игр 2008 и 2012 годов соответственно, а также победа в составе сборной Швейцарии в Кубке Дэвиса.
На данный момент Федерер занимает четвертое место в рейтинге АТР, который в последний раз он возглавлял в июне 2018 года. Швейцарец является рекордсменом по числу проведенных недель подряд на первом месте рейтинга - 161 (с 2 февраля 2004 года по 26 февраля 2007-го). В общей сложности швейцарец лидировал в рейтинге 310 недель.