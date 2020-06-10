В Госдуме предложили клубам РПЛ бесплатно раздавать болельщикам маски и перчатки

"Важно, чтобы спортивные мероприятия, соревнования и тренировки проходили под жесточайшим контролем медиков, - сказал Свищев. - У каждой команды должен быть врач и куратор от федерации. Услышав о послаблениях, нельзя рваться в бой, забыв о предосторожностях. Так ведь можно улететь в еще большую бездну, потому что бесконтрольность может быть очень опасна".

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Футбольные клубы могут бесплатно раздавать маски, перчатки и антисептики болельщикам на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в интервью ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Свищев подчеркнул, что при возобновлении соревнований необходимо строго придерживаться всех санитарных норм. "Я за открытие тренировок и возобновление чемпионатов, но только под жесточайшим контролем соблюдения мер предосторожности, - продолжил парламентарий. - Я думаю, что каждый клуб должен следить за этим, бесплатно раздавать маски, перчатки и антисептики болельщикам на входе, также можно на входе на стадион поставить пункты дезинфекции, это стоит не так дорого. Например, арки, которые обрабатывают паром, могут решить большое количество вопросов".

"Люди будут с пониманием относиться к мерам безопасности и будут знать, что, приходя на арену, не подхватят опасный вирус. Уверен, что в силах руководителей команд все это решить. Проверка температуры, маски и перчатки, регулярное тестирование на коронавирус непосредственно команд и участников соревнований", - заключил собеседник агентства.

Сезон РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России. Турнир возобновится 19 июня матчами "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный), "Сочи" - "Ростов" (Ростов-на-Дону). Зрители смогут посетить встречи по разрешению региональных властей, заполняемость трибун не должна превышать 10% от вместимости арен.