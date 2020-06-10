Бывший чемпион мира по боксу Гвоздик завершил карьеру

"Да, Александр Гвоздик завершил карьеру. Удачи в дальнейшем, было очень приятно представлять тебя", - написал Климас.

В декабре 2018 года Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом канадца Адониса Стивенсона. В марте 2019 года он защитил пояс, победив техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу. В октябре прошлого года Гвоздик встретился с россиянином Артуром Бетербиевым в объединенном поединке за пояса по версии WBC и Международной боксерской федерации (IBF), в котором проиграл в десятом раунде техническим нокаутом.

Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 81 кг, на счету 33-летнего спортсмена на профессиональном уровне 18 боев, в которых он одержал 17 побед (14 нокаутом).