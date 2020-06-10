Тарханов-младший войдет в тренерский штаб футбольного клуба "Енисей"

На посту главного тренера Тарханов-старший сменил Юрия Газзаева, который возглавлял команду с августа 2019 года. Срок действия его контракта истек 31 мая.

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Юрий Тарханов войдет в тренерский штаб красноярского футбольного клуба "Енисей", выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил отец Юрия Тарханова Александр Тарханов, который был назначен на пост главного тренера клуба во вторник.

"Приглашу своего сына, он тоже тренер. Он знает систему работы", - сказал Тарханов-старший, добавив, что прежний тренерский штаб сохранится.

Ранее Юрий Тарханов работал главным тренером молодежной команды екатеринбургского "Урала" и резервного состава ереванского "Пюника". В течение игровой карьеры он выступал за самарские "Крылья Советов", московскую "Нику" и "Ветру" из Литвы.

Последним клубом Александра Тарханова был армянский "Пюник". Он возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо" (оба - Москва), "Крылья Советов", "Урал", также работал в Литве и Болгарии. Тарханов-старший входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством "Урал" дошел до финала Кубка России в 2017 году.

"Енисей" занял 14-е место в таблице Олимп-ФНЛ по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса. Команда набрала 28 очков в 27 матчах.