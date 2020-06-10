Тарханов-младший войдет в тренерский штаб футбольного клуба "Енисей"

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Юрий Тарханов войдет в тренерский штаб красноярского футбольного клуба "Енисей", выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил отец Юрия Тарханова Александр Тарханов, который был назначен на пост главного тренера клуба во вторник.
На посту главного тренера Тарханов-старший сменил Юрия Газзаева, который возглавлял команду с августа 2019 года. Срок действия его контракта истек 31 мая.
"Приглашу своего сына, он тоже тренер. Он знает систему работы", - сказал Тарханов-старший, добавив, что прежний тренерский штаб сохранится.
Ранее Юрий Тарханов работал главным тренером молодежной команды екатеринбургского "Урала" и резервного состава ереванского "Пюника". В течение игровой карьеры он выступал за самарские "Крылья Советов", московскую "Нику" и "Ветру" из Литвы.
Последним клубом Александра Тарханова был армянский "Пюник". Он возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо" (оба - Москва), "Крылья Советов", "Урал", также работал в Литве и Болгарии. Тарханов-старший входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством "Урал" дошел до финала Кубка России в 2017 году.
"Енисей" занял 14-е место в таблице Олимп-ФНЛ по итогам сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса. Команда набрала 28 очков в 27 матчах.