Вопрос посещения болельщиками ВИП-лож в РПЛ будет проработан дополнительно

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вопрос посещения болельщиками ВИП-лож на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет проработан дополнительно. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В среду состоялось совещание, в котором приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и представители МВД и Роспотребнадзора. На этой встрече обсуждался вопрос возобновления РПЛ, сезон в которой в марте был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Во вторник состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого Дюков заявил, что аудитория в вип-ложах на матчах РПЛ не увеличит эпидемиологической нагрузки. Вариант, при котором владельцы абонементов в вип-ложи будут выведены за пределы 10-процентной квоты для болельщиков, обсуждается.

"Вопрос про присутствие на матчах болельщиков в вип-ложах будет дополнительно проработан. Минспорт не видит в этом проблемы, поскольку ВИП-боксы - изолированная зона. Вопрос будет обсужден дополнительно", - сообщил источник.

Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня. До паузы в чемпионате России были сыграны 22 тура из 30 запланированных. 15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении турнира при пустых трибунах, а 28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.