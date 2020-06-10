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Летние олимпийские виды спорта

ВФЛА отправила атлетам Солдатовой и Лукьянову письма для получения нейтрального статуса

Всего ВФЛА отправила 23 письма атлетам, 16 из них уже отправили заявки на получение нейтрального статуса в World Athletics|

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в среду бронзовому призеру юниорского чемпионата Европы - 2018 Олесе Солдатовой и чемпиону России 2017 года Денису Лукьянову официальные письма для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

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Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

"В среду мы отправили официальные письма бегунье Олесе Солдатовой и метателю молота Денису Лукьянову. Всего от ВФЛА получили такие письма 23 спортсмена", - сказала Юхарева.

Как сообщал ранее ТАСС, 16 российских легкоатлетов уже подтвердили свою отправку заявок на нейтральный статус в международную федерацию. Первыми в середине мая это сделали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и серебряный призер Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

В июне заявки отправили серебряный призер чемпионата мира - 2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, обладатель бронзовой медали того турнира в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер Олимпийских игр - 2012 в прыжках в длину Елена Соколова, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев (все - бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все - прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).

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Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

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