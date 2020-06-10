Боксер Агрба встретится с Диланяном вместо Подольского на турнире в Москве

ТАСС, 10 июня. Боксер Александр Подольский из-за травмы не сможет провести поединок против Харитона Агрбы на турнире в Москве 15 июня. Его заменит армянский боксер Манук Диланян, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Первый боксерский турнир после перерыва пройдет 15 июня в Москве без зрителей.

Агрба является двукратным серебряным призером чемпионата России, а также серебряным призером Европейских игр в весовой категории до 69 кг.

В профессиональном боксе на счету 24-летнего россиянина две победы (одна нокаутом) и ни одного поражения.