Ласицкене может поехать на турнир в Монако только после сдачи теста на коронавирус

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Организаторы августовского этапа Бриллиантовой лиги в Монако могут допустить до старта прыгунью в высоту Марию Ласицкене только в том случае, если получат от нее, как и от других спортсменов, отрицательные результаты сданных накануне тестов на коронавирус. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.
Этап Бриллиантовой лиги в Монако запланирован на 14 августа и должен стать первым крупным международным легкоатлетическим стартом в этом году. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Ласицкене планирует выступить на этом турнире в случае получения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса.
"Организаторы прислали медицинские требования к участникам соревнований. В период с 10 по 12 августа спортсмены должны встретиться со своими врачами по месту своих тренировок, а 11 августа сдать тесты на коронавирус. После оперативного получения результатов тестирования нужно незамедлительно отправить их по электронной почте организаторам соревнований, и только потом можно отправляться в Монако", - сказала Назарова.
Как ранее сообщал ТАСС, на участие в этапе Бриллиантовой лиги в Монако также претендует чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
Назарова также отметила, что организаторы турнира в Монако вдвое сократили призовой фонд по сравнению с прошлым годом. В 2020-м победители этапа получат по $5 тыс.
Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.