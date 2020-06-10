Ласицкене может поехать на турнир в Монако только после сдачи теста на коронавирус

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Организаторы августовского этапа Бриллиантовой лиги в Монако могут допустить до старта прыгунью в высоту Марию Ласицкене только в том случае, если получат от нее, как и от других спортсменов, отрицательные результаты сданных накануне тестов на коронавирус. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Этап Бриллиантовой лиги в Монако запланирован на 14 августа и должен стать первым крупным международным легкоатлетическим стартом в этом году. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Ласицкене планирует выступить на этом турнире в случае получения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса.

"Организаторы прислали медицинские требования к участникам соревнований. В период с 10 по 12 августа спортсмены должны встретиться со своими врачами по месту своих тренировок, а 11 августа сдать тесты на коронавирус. После оперативного получения результатов тестирования нужно незамедлительно отправить их по электронной почте организаторам соревнований, и только потом можно отправляться в Монако", - сказала Назарова.

Как ранее сообщал ТАСС, на участие в этапе Бриллиантовой лиги в Монако также претендует чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.