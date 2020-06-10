Организаторы Олимпиады в Токио приняли решение выступать за упрощенный формат соревнований

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом, приняли решение выступать за упрощение формата проведения соревнований. Об этом по итогам состоявшегося в среду заседания объявил организационный комитет Игр.

"Мы подтвердили политику, направленную на упрощение формата проведения Игр с целью сокращения расходов и предотвращения потенциального распространения заражения", - заявил журналистам представитель оргкомитета.

Планируется, что Игры будут проводиться на основе трех базовых принципов - предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью проведения надежных и безопасных соревнований. По данным агентства Киодо, планируется, в частности, рассмотреть возможность сокращения числа зрителей и участников Игр.

По мнению японского оргкомитета, перенесенные на будущий год Игры должны стать символом общемирового единства и возрождения.

Ранее японские власти уже дали понять, что планируют упростить формат проведения соревнований из-за ситуации с коронавирусом. В частности, глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ договорились, что будут сотрудничасть с целью оптимизации и упрощения проведения соревнований

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.