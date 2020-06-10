УЕФА не принял окончательного решения о формате завершения сезона в Лиге чемпионов

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принял окончательного решения по поводу формата завершения сезона-2019/20 в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее испанское издание As сообщило о том, что УЕФА составил план завершения сезона-2019/20 в Лиге чемпионов. По информации источника, ответные матчи 1/8 финала состоятся 8 и 9 августа. Затем 12 августа в Лиссабоне начнется мини-турнир с участием восьми клубов, на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях команды проведут по одной встрече. Отмечается, что матчи пройдут на стадионах "Жозе Алваладе" (домашняя арена "Спортинга") и "Эштадиу да Луш" (домашний стадион "Бенфики") без зрителей и этот план будет утвержден на исполкоме УЕФА 17 июня.

"Была создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения возможных решений по календарю и вариантов формата, при которых возможно завершение сезона. В настоящее время рассматриваются различные варианты, на данном этапе никаких решений не принято", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

29 мая телеканал Sky Sport Italia сообщил, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения сезона Лиги чемпионов в формате "Финала четырех". Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там был запланирован финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, ожидается, что УЕФА откажется от проведения мини-турнира в Стамбуле.

4 июня немецкое издание Bild сообщало о том, что Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов вместо Стамбула, где изначально должна была пройти решающая игра еврокубкового турнира. В тот же день член исполкома УЕФА Алексей Сорокин сообщил, что ему ничего не известно о намерении России принять финальный турнир Лиги чемпионов в этом сезоне. В качестве претендентов на проведение соревнований Bild также назвала Германию и Португалию.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. На данный моменты известны четыре четвертьфиналиста (французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг"), еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи: "Лион" (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" (Италия), "Наполи" (Италия) сыграл вничью со счетом 1:1 с "Барселоной" (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), а "Челси" (Англия) - "Баварии" (Германия) со счетом 0:3.