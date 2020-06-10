Ласицкене рассчитывает выступить на августовском этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассчитывает выступить на этапе Бриллиантовой лиги, который должен состояться 23 августа в Стокгольме. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Ласицкене может поехать на турнир в Монако только после сдачи теста на коронавирус

Как сообщал ранее ТАСС, первым международным стартом в 2020 году для Ласицкене в случае получения нейтрального статуса должен стать этап Бриллиантовой лиги в Монако, запланированный на 14 августа.

"Мария рассчитывает выступить в Стокгольме. Мы ждем, когда организаторы окончательно определятся с программой соревнований", - сказала Назарова.

В предварительной программе стокгольмского этапа Бриллиантовой лиги, опубликованной на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), женские состязания прыгуний в высоту значатся, соревнования запланированы на 23 августа. Ранее Назарова сообщила ТАСС, что в планах Ласицкене есть также турнир в немецком Дессау 8 сентября.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.