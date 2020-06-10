Сноубордист Уайлд в ближайшее время начнет тренироваться на снегу в Европе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд в ближайшее время начнет подготовку к новому сезону, сноубордист находится за границей и поэтому имеет возможность тренироваться на снегу. Об этом ТАСС в среду рассказал старший тренер сборной России по параллельным дисциплинам Денис Салагаев.

По итогам прошлого сезона Уайлд занял 17-е место в общем зачете Кубка мира, в зачете гигантского параллельного слалома спортсмен стал 13-м. В январе сноубордист занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенском городе Рогла.

"Вик в Россию не возвращался [после начала пандемии], был в Португалии. Сейчас, кажется, переехал в Испанию. В ближайшее время должен начать тренироваться, причем на снегу в Европе, - рассказал Салагаев. - Карьеру он завершать пока не собирается, до Олимпийских игр 100% будет соревноваться".

Уайлду 33 года, в составе сборной России он стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России Уайлд выступает с 2012 года, до этого спортсмен представлял США.