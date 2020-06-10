СМИ: в полуфиналах и финале Кубка Италии по футболу отменено дополнительное время

ТАСС, 10 июня. Организаторы Кубка Италии по футболу приняли решение отказаться от назначения дополнительного времени в полуфинальных и финальном матчах турнира. Об этом сообщает портал Football Italia .

В случае ничейного исхода по истечении основного времени кубковых матчей команды сразу перейдут к серии пенальти.

Полуфинальные матчи пройдут 12 и 13 июня, в первой встрече сыграют "Милан" и "Ювентус", во второй игре за выход в финал поспорят "Наполи" и "Интер". Финальный матч пройдет 17 июня, а 20 июня возобновится чемпионат Италии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Испании продолжится 11 июня, Англии - 17 июня, а французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) планируется возобновить 19 июня.