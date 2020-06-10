Гимнасты Белявский и Стретович отбыли карантин и начали тренироваться на "Озере Круглом"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр - 2016 гимнасты Давид Белявский и Иван Стретович успешно прошли повторное тестирование на коронавирус и уже приступили к тренировкам вместе со сборной России на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике находятся на базе "Озеро Круглое" с 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов, ранее заехавших на базу, коронавирус не был выявлен, после чего они получили возможность приступить к тренировкам. Белявский и Стретович прилетели на сбор из Новосибирска 31 мая, после чего вынуждены были находиться в течение 10 дней на карантине, дважды сдав тесты на коронавирус.

"У Давида с Иваном все нормально, повторные тесты также отрицательные, - сказала Родионенко. - Они уже возобновили тренировки и присоединились к основной команде".

По решению тренерского штаба от участия в этом сборе был освобожден абсолютный чемпион мира 2018 года Артур Далалоян, который занимается в настоящее время лечением старой травмы.

Белявский и Стретович на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграли серебряные награды в командном первенстве. Белявский на Играх в Бразилии также выиграл бронзовую медаль в упражнениях на брусьях.