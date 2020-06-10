{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гимнасты Белявский и Стретович отбыли карантин и начали тренироваться на "Озере Круглом"

Остальные лены сборной России по спортивной гимнастике заехали на базу 24 мая, по итогам тестирования ни у кого коронавирус выявлен не был
Давид Белявский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Давид Белявский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр - 2016 гимнасты Давид Белявский и Иван Стретович успешно прошли повторное тестирование на коронавирус и уже приступили к тренировкам вместе со сборной России на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

На эту тему

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике находятся на базе "Озеро Круглое" с 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов, ранее заехавших на базу, коронавирус не был выявлен, после чего они получили возможность приступить к тренировкам. Белявский и Стретович прилетели на сбор из Новосибирска 31 мая, после чего вынуждены были находиться в течение 10 дней на карантине, дважды сдав тесты на коронавирус.

"У Давида с Иваном все нормально, повторные тесты также отрицательные, - сказала Родионенко. - Они уже возобновили тренировки и присоединились к основной команде".

По решению тренерского штаба от участия в этом сборе был освобожден абсолютный чемпион мира 2018 года Артур Далалоян, который занимается в настоящее время лечением старой травмы.

Белявский и Стретович на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выиграли серебряные награды в командном первенстве. Белявский на Играх в Бразилии также выиграл бронзовую медаль в упражнениях на брусьях.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Кризис в российской легкой атлетике
РУСАДА не знает о допинговых нарушениях Якушева, поэтому выдало письмо для World Athletics
В прошлом году Якушеву было отказано в получении нейтрального статуса на основании ведущегося в отношении спортсмена расследования, связанного с перепроверкой базы данных московской лаборатории
Читать полностью