{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Бычков: сборная России по скалолазанию планирует провести сбор в июле в Крыму

Из-за пандемии коронавируса были перенесены три этапа Кубка мира по скалолазанию, которые должны были пройти в июле

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская команда по скалолазанию планирует провести учебно-тренировочный сбор в Крыму, в качестве места проведения мероприятия также рассматривают Воронеж и Пермь. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

На эту тему

Из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены три этапа Кубка мира по скалолазанию, которые должны были пройти в июле. Соревнования должны были пройти в швейцарском Вилларе (2-4 июля), французских Шамони (11-13 июля) и Бриансоне (18-19 июля).

"Сбор планируется провести в начале июля в Крыму, в Алуште. Также прорабатываем варианты со сбором в Воронеже или в Перми. В Воронеже находится наша основная тренировочная база, но пока, к сожалению, ситуация с коронавирусом там не улучшается", - сказал Бычков.

"Правила по мерам безопасности и допускам на базы устанавливает местный Роспотребнадзор. Ситуация везде разная. Где-то спортсмены проходят карантин, где-то должны сдать тесты, куда-то должны прибыть уже с готовыми тестами", - добавил собеседник агентства.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Кризис в российской легкой атлетике
РУСАДА не знает о допинговых нарушениях Якушева, поэтому выдало письмо для World Athletics
В прошлом году Якушеву было отказано в получении нейтрального статуса на основании ведущегося в отношении спортсмена расследования, связанного с перепроверкой базы данных московской лаборатории
Читать полностью