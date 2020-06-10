Бычков: сборная России по скалолазанию планирует провести сбор в июле в Крыму

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская команда по скалолазанию планирует провести учебно-тренировочный сбор в Крыму, в качестве места проведения мероприятия также рассматривают Воронеж и Пермь. Об этом ТАСС в среду сообщил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены три этапа Кубка мира по скалолазанию, которые должны были пройти в июле. Соревнования должны были пройти в швейцарском Вилларе (2-4 июля), французских Шамони (11-13 июля) и Бриансоне (18-19 июля).

"Сбор планируется провести в начале июля в Крыму, в Алуште. Также прорабатываем варианты со сбором в Воронеже или в Перми. В Воронеже находится наша основная тренировочная база, но пока, к сожалению, ситуация с коронавирусом там не улучшается", - сказал Бычков.

"Правила по мерам безопасности и допускам на базы устанавливает местный Роспотребнадзор. Ситуация везде разная. Где-то спортсмены проходят карантин, где-то должны сдать тесты, куда-то должны прибыть уже с готовыми тестами", - добавил собеседник агентства.