Организаторы ОИ в Токио не будут просить сократить число участвующих атлетов и зрителей

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом, будут выступать за сокращение числа участников спортивных мероприятий, однако это не затронет непосредственно спортсменов, а также зрителей. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo .

Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил, что будет выступать за упрощение формата проведения соревнований. Планируется, что Игры будут проводиться на основе трех базовых принципов - предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью проведения надежных и безопасных соревнований.

Ранее японские власти уже дали понять, что планируют упростить формат проведения соревнований из-за ситуации с коронавирусом. В частности, глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ договорились, что будут сотрудничать с целью оптимизации и упрощения проведения соревнований

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.