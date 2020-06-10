Большая часть оставшихся матчей РПЛ будет показана на "Матч ТВ"

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Большинство матчей из оставшихся восьми туров сезона-2019/20 чемпионата России по футболу будут показаны на канале "Матч ТВ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.
Во вторник исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 19 июня.
"Несмотря на возобновление чемпионата РПЛ, во многих регионах РФ продолжают действовать значительные ограничения, основанные на рекомендациях Роспотребнадзора. Поэтому у многих болельщиков не будет возможности попасть на стадионы или в спортивные бары, чтобы поддержать свою любимую команду, - рассказали в пресс-службе. - Для того, чтобы в это сложное время быть ближе к болельщикам, РПЛ, "Матч ТВ" и клубы лиги приняли решение сделать исключение из правил и показать большую часть матчей оставшихся восьми туров текущего сезона в эфире федерального канала".
"При этом согласованная между РПЛ, клубами и "Матч ТВ" бизнес-стратегия нарушена не будет. Помимо федерального эфира на "Матч ТВ", все игры можно будет посмотреть в прямом эфире на "Матч Премьер". Подписчиков "Матч Премьер" ждет уникальное контентное предложение: премиальный канал покажет все матчи с максимальным информационным освещением. Перед каждым туром будут выходить "Журнал Тинькофф-РПЛ", "Эксклюзивное интервью" (большой разговор с игроками и тренерами), а по завершении тура - "Восемь лучших" (рассказ о восьми героях матчей)", - говорится в сообщении.
При этом матчи сезона-2020/21, который начнется в августе, как и ранее, будут показаны на канале "Матч Премьер". "Люди соскучились по нашему футболу, очень многие с радостью воспримут известие о возвращении футбола на стадионы и на телевизионные экраны. Я поздравляю всех с возобновлением сезона. Пусть ближайший месяц станет настоящим праздником футбола", - приводит пресс-служба слова президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина.
"Возобновление чемпионата России - долгожданный подарок всем любителям футбола в нашей стране. Спасибо всем заинтересованным сторонам за то, что удалось довольно оперативно решить все насущные вопросы. Утвержденная структура показа оставшихся матчей сезона никак не отразится на бизнес-модели, принятой в 2018 году при заключении контракта между "Матч ТВ" и РПЛ. Абсолютно все игры текущего чемпионата будут представлены на каналах холдинга "Матч", наша команда проводит большую работу по созданию эксклюзивного контента, который, уверен, понравится болельщикам", - отметил креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев.