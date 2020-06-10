Большая часть оставшихся матчей РПЛ будет показана на "Матч ТВ"

Во вторник исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 19 июня.

"Несмотря на возобновление чемпионата РПЛ, во многих регионах РФ продолжают действовать значительные ограничения, основанные на рекомендациях Роспотребнадзора. Поэтому у многих болельщиков не будет возможности попасть на стадионы или в спортивные бары, чтобы поддержать свою любимую команду, - рассказали в пресс-службе. - Для того, чтобы в это сложное время быть ближе к болельщикам, РПЛ, "Матч ТВ" и клубы лиги приняли решение сделать исключение из правил и показать большую часть матчей оставшихся восьми туров текущего сезона в эфире федерального канала".

"При этом согласованная между РПЛ, клубами и "Матч ТВ" бизнес-стратегия нарушена не будет. Помимо федерального эфира на "Матч ТВ", все игры можно будет посмотреть в прямом эфире на "Матч Премьер". Подписчиков "Матч Премьер" ждет уникальное контентное предложение: премиальный канал покажет все матчи с максимальным информационным освещением. Перед каждым туром будут выходить "Журнал Тинькофф-РПЛ", "Эксклюзивное интервью" (большой разговор с игроками и тренерами), а по завершении тура - "Восемь лучших" (рассказ о восьми героях матчей)", - говорится в сообщении.