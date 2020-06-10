Гимнаст Далалоян присоединится к сборной России на втором сборе, который начнется 22 июня

Мужская и женская сборные России находятся на базе "Озеро Круглое" с 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов, заехавших на базу, коронавирус не был выявлен, после чего они получили возможность приступить к тренировкам.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира 2018 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян присоединится к тренировкам сборной России на подмосковной базе "Озеро Круглое" 22 июня, когда начнется следующий сбор. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Следующий сбор на "Озере Круглом" начнется 22 июня и продлится до 12 июля, - сказала Родионенко. - Текущий сбор завершится 21 июня. Никто из гимнастов, присутствующих сейчас на нем, никуда не уедет, все останутся на второй сбор, который стартует на следующий день. 22 июня мы ждем Артура Далалояна, с которым находимся на постоянной связи".

"По приезде на базу Артуру предстоит сдать один тест на коронавирус. В случае, если все будет нормально, он получит возможность тренироваться вместе с остальными ребятами", - добавила собеседница ТАСС.

Далалоян был освобожден от первого сбора на "Озере Круглом" тренерским штабом по причине того, что он в настоящее время залечивает травму.