Следующий сезон чемпионата России по мини-футболу стартует 12 сентября

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чемпионат России по мини-футболу сезона-2020/21 начнется 12 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.

Турнир суперлиги сезона-2019/20 был приостановлен из пандемии коронавируса в марте.

"Чемпионат решили возобновить 1 августа сразу с этапа плей-офф - это 1/4 финала, каждая стадия до трех побед. Что касается присутствия зрителей, то мы будем мониторить ситуацию в регионах, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, - сказали в пресс-службе. - На сегодняшнем совещании совместно с клубами принято решение начать новый сезон 12 сентября. Турнир, как обычно, будет состоять из двух этапов, включая плей-офф весной".

Действующим чемпионом России является "Тюмень", впервые выигравшая этот титул.