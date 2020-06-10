{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Следующий сезон чемпионата России по мини-футболу стартует 12 сентября

Текущий турнир был приостановлен из пандемии коронавируса в марте, он возобновится 1 августа

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чемпионат России по мини-футболу сезона-2020/21 начнется 12 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.

Турнир суперлиги сезона-2019/20 был приостановлен из пандемии коронавируса в марте.

"Чемпионат решили возобновить 1 августа сразу с этапа плей-офф - это 1/4 финала, каждая стадия до трех побед. Что касается присутствия зрителей, то мы будем мониторить ситуацию в регионах, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, - сказали в пресс-службе. - На сегодняшнем совещании совместно с клубами принято решение начать новый сезон 12 сентября. Турнир, как обычно, будет состоять из двух этапов, включая плей-офф весной".

Действующим чемпионом России является "Тюмень", впервые выигравшая этот титул.

Теги
Российский футболРоссия
Кризис в российской легкой атлетике
РУСАДА не знает о допинговых нарушениях Якушева, поэтому выдало письмо для World Athletics
В прошлом году Якушеву было отказано в получении нейтрального статуса на основании ведущегося в отношении спортсмена расследования, связанного с перепроверкой базы данных московской лаборатории
Читать полностью