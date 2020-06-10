РУСАДА не знает о допинговых нарушениях Якушева, поэтому выдало письмо для World Athletics

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время не имеет никаких данных о том, что бегун Максим Якушев когда-либо нарушал антидопинговые правила. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, у агентства не было никаких оснований отказать спортсмену в официальном письме, которое необходимо ему для получения нейтрального статуса.

Не менее 15 российских легкоатлетов отправили заявки на выступление под нейтральным флагом

23 сентября прошлого года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что Якушев, претендовавший на нейтральный статус в 2019 году, получил отказ от международной федерации. По информации с сайта ВФЛА, Якушеву было отказано на основании ведущегося в отношении данного спортсмена расследования, связанного с перепроверкой базы данных LIMS московской лаборатории.

"Если РУСАДА выдало этому спортсмену официальное письмо, значит, у нас нет никаких данных о том, что он когда-либо нарушал антидопинговые правила", - сказала Пахноцкая.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250. По информации ТАСС, 28-летний бегун на средние дистанции Якушев отправил заявку в World Athletics 8 июня.

Якушев имеет в активе победы на чемпионах России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с барьерами.