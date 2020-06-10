РУСАДА не знает о допинговых нарушениях Якушева, поэтому выдало письмо для World Athletics

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время не имеет никаких данных о том, что бегун Максим Якушев когда-либо нарушал антидопинговые правила. Как сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, у агентства не было никаких оснований отказать спортсмену в официальном письме, которое необходимо ему для получения нейтрального статуса.
23 сентября прошлого года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что Якушев, претендовавший на нейтральный статус в 2019 году, получил отказ от международной федерации. По информации с сайта ВФЛА, Якушеву было отказано на основании ведущегося в отношении данного спортсмена расследования, связанного с перепроверкой базы данных LIMS московской лаборатории.
"Если РУСАДА выдало этому спортсмену официальное письмо, значит, у нас нет никаких данных о том, что он когда-либо нарушал антидопинговые правила", - сказала Пахноцкая.
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250. По информации ТАСС, 28-летний бегун на средние дистанции Якушев отправил заявку в World Athletics 8 июня.
Якушев имеет в активе победы на чемпионах России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с барьерами.