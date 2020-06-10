Решение по апелляции "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков станет известно в июле

ТАСС, 10 июня. Спортивный арбитражный суд (CAS) в первой половине июля опубликует вердикт по апелляции английского футбольного клуба "Манчестер Сити" на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении от еврокубков. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

CAS зарегистрировал апелляцию клуба 26 февраля. Судебные слушания в связи с пандемией коронавируса прошли в видеоформате с 8 по 10 июня, обе стороны удовлетворены ходом процесса. Ожидается, что решение CAS станет известно в первой половине июля, точная дата будет сообщена позднее.

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвиняется в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.