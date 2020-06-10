Александр Медведев пригласил Леонида Федуна на полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак"

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 9 июня принял решение о том, что матч между "Зенитом" и "Спартаком" в полуфинале Олимп - Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге. В организации признали, что в регламенте турнира на сезон-2019/20 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20, тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Недовольный этим решением Федун заявил газете "Спорт-Экспресс", что считает неправильным изменение регламента по ходу турнира, отметив, что "Зенит" продавил данное решение.

"Я считаю, что логичный и прецедентный подход возобладал, - сказал Медведев. - Очевидно, что в регламенте был допущен недосмотр. Переход с двухматчевой серии на одноматчевый формат привел к такой неоднозначной ситуации. Самое главное, что действовавший около 10 лет регламент соревнований в одноматчевом формате на последних этапах турнира безоговорочно говорит о том, что в четвертьфинале и полуфинале смотрят, сколько игр команды провели на своем и чужом поле на предшествующих этапах, начиная с 1/16 финала".

"В этом розыгрыше мы провели две игры на выезде - в Красноярске и Грозном с "Енисеем" и "Ахматом", а "Спартак" провел два матча дома, - напомнил гендиректор "Зенита". - Как говорил герой известного фильма, мы не можем полагаться на случай. Если бы ЦСКА победил "Спартак" (в 1/4 финала красно-белые обыграли армейцев в дополнительное время со счетом 3:2 - прим. ТАСС), ничего другого, кроме жребия, не оставалось бы, поскольку у обеих команд было бы по два матча на выезде и по одному дома. Думаю, что эмоциям не должно быть места, ведь на сайте РФС была информация о том, как будет определяться место проведения полуфинальных матчей, но то, что эмоции иногда бурлят - это хорошо, потому что футбол - эмоциональный вид спорта".

Также Медведев отметил, что в шуточной форме пригласил владельца "Спартака" Леонида Федуна в Санкт-Петербург на полуфинал Олимп - Кубка России. "Для снижения давления я отправил ему эпизод из любимого всеми фильма "Ирония судьбы, или с легким паром", где обсуждается вопрос о том, кто едет в Ленинград. Поскольку ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив" не едут в Санкт-Петербург, то остается только "Спартаку" ехать, если следовать логике этого фильма. Самое главное, что исполком подавляющим большинством голосов принял такое решение", - резюмировал собеседник агентства.

Полуфинальный матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 18 или 19 июля на "Газпром Арене". В другом полуфинале подмосковные "Химки" встретятся с победителем четвертьфинального матча между екатеринбургским "Уралом" и ярославским "Шинником", который не состоялся в марте из-за неготовности поля в Ярославле и должен пройти 24 июня. Финал турнира будет сыгран 25 июля в Екатеринбурге.