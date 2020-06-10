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Летние олимпийские виды спорта

Исполком МОК предложил кандидатуру главы World Athletics Коу в члены организации

Новыми членами МОК также могут стать бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Мария де ла Каридад Колон из Кубы, Рима Бандар Аль-Сауд из ОАЭ и Баттушиг Батболд из Монголии
Глава World Athletics Себастьян Коу EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Глава World Athletics Себастьян Коу
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 10 июня. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил кандидатуру президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британца Себастьяна Коу в члены МОК. Об этом заявил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома.

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Всего новыми членами МОК могут стать пять человек: бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Мария де ла Каридад Колон из Кубы, Рима Бандар Аль-Сауд из ОАЭ, Баттушиг Батболд из Монголии и Себастьян Коу. Выборы состоятся на сессии МОК 17 июля.

В декабре 2019 года Коу было отказано в членстве в МОК из-за конфликта интересов в связи с тем, что он занимал должность исполнительного директора спортивной консалтинговой компании CSM. Бах на пресс-конференции заявил, что Коу пообещал покинуть занимаемую в CSM должность.

Коу 63 года, он стал президентом World Athletics в 2015 году, а в 2019-м был переизбран. С 2007 года Коу занимал пост вице-президента организации. В 2005 году после избрания Лондона столицей Олимпийских игр 2012 года Коу возглавил оргкомитет соревнований. В качестве спортсмена Коу дважды становился чемпионом Олимпийских игр в беге на средние дистанции, в его активе также две серебряные награды Игр.

Теги
Бах, ТомасГрабар-Китарович, КолиндаКоу, СебастьянЛетние олимпийские виды спорта
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