МОК сократит квоту для спортсменов до 10,5 тыс. на Олимпиаде 2024 года

ТАСС, 10 июня. Общая квота спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже сократится до 10 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

В среду исполком МОК провел заседание, по итогам которого решил подтвердить принципы проведения Олимпиады в Париже. В частности, на Играх в 2024 году будет сокращено общее количество олимпийских лицензий спортсменов до 10,5 тыс., в то время как на Олимпиаде в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны были выступить 11 тыс. спортсменов. Также МОК намерен достигнуть равного количества мужчин и женщин в тех олимпийских видах, где это возможно. Новые виды спорта будут вводиться в программу Игр только при наличии мест для их проведения с условием, что эти соревнования будут включены в существующую систему распределения олимпийских лицензий.

Окончательная стратегия Игр в Париже будет утверждена не позднее декабря 2020 года, как это было запланировано ранее.

Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти в период с 26 июля по 11 августа.