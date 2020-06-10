Международный совет крикета временно запретил игрокам смачивать мяч слюной перед броском

В заявлении ICC говорится, что судьи будут относиться к этой ситуации с некоторой снисходительностью на начальном периоде приспособления игроков, но последующие случаи приведут к тому, что подающая команда получит предупреждение. После двух предупреждений команда получит штраф в пять очков. Также судьи должны будут очистить мяч перед возобновлением игры, если подающий использовал слюну.

В крикете сложнее всего отбивать мячи, брошенные с подкруткой. Сами мячи во время игры меняют редко, они стираются, поэтому их состояние влияет на траекторию полета. Считается, что новый мяч намного легче подкрутить, поэтому многие игроки перед броском смачивают его слюной.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта, после распространения заболевания в более чем 100 странах, ВОЗ признала ее пандемией. С начала года коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли.