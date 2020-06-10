Матыцин: возобновление спортивной жизни имеет важное социальное значение

ТАСС, 10 июня. Возобновление чемпионата России по футболу и старт регбийного первенства станет хорошим примером для других спортивных федераций, так как возобновление спортивной жизни имеет важное социальное значение. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В среду Матыцин в режиме видеоконференции провел рабочее совещание по вопросу возобновления турниров, в котором приняли участие генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России Станислав Наумов, генерал-полковник Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Олег Борукаев, а также представители регионов, в которых пройдут матчи чемпионатов России по футболу и регби.

"Возобновление чемпионата России по футболу и старт чемпионата России по регби станет хорошим примером для других спортивных федераций. Уверен, что в ближайшее время мы вернемся к проведению соревнований в обычном режиме. Возобновление спортивной жизни является позитивным фактором нормализации ситуации в стране и имеет важное социальное значение, возвращение спортивных соревнований подарит огромную радость миллионам жителей России", - сказал министр.

Матыцин предложил на уровне регионов создать оперативные штабы по вопросам возобновления матчей ТИНЬКОФФ - Российской Премьер-Лиги, а руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта взять на себя координацию их деятельности. Также министр поблагодарил руководство РФС, РПЛ, Федерации регби России, Роспотребнадзора, МВД России, Росгвардии и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта в за совместную плодотворную работу.

Во вторник исполком РФС утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 19 июня. В среду Роспотребнадзор утвердил регламент возобновления чемпионата страны по регби.