Тренеры Игнашевич и Мусаев подали документы на обучение на лицензию Pro

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Старшие тренеры футбольных клубов "Торпедо" (Москва) и "Краснодара" Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев соответственно подали документы для поступления в Академию тренерского мастерства на обучение для получения тренерской лицензии категории Pro. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.

Вступительные экзамены для тренеров, желающих поступить на обучение для получения тренерской лицензии Pro, были запланированы на 10 июня. В мае Лексаков сообщил ТАСС о том, что из-за пандемии коронавируса они могут быть отложены.

"Игнашевич и Мусаев подали документы для поступления, - сказал Лексаков. - До 13 июня идет прием документов, не только они, а и другие претенденты подадут документы. 13 июня вечером или 14-го утром мы сможем сказать, кто вообще подал документы. Процесс обучения, скорее всего, начнется 16 июня, а 14-го или 15-го будут проходить вступительные экзамены".

Игнашевич начал тренерскую карьеру в "Торпедо" в 2019 году. Из-за отсутствия у него необходимой тренерской лицензии в качестве главного тренера команды был заявлен Николай Савичев. В сезоне-2019/20 старший тренер автозаводцев был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера.

Летом 2019 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Краснодар" на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера. На тот момент у Мусаева была лицензия категории A. Согласно требованиям европейской организации, каждый кандидат на получение лицензии Pro должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года. Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова, из-за отсутствия соответствующей лицензии главными тренерами команды числились Олег Фоменко (сезон-2018/19) и Сергей Матвеев (сезон-2019/20).

"Торпедо" в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне первенства Олимп - Футбольной национальной лиги с 53 очками заняло четвертое место, отстав от ставшего первым волгоградского "Ротора" на три балла. "Краснодар" в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги на момент паузы занимал третье место (41 очко после 22 туров). Сезон в премьер-лиге возобновится 19 июня, "Краснодар" в первом матче после приостановки 21 июня дома сыграет с московским "Динамо".